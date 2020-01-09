شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. اتحاد الكرة يجتمع بالأندية الشعبية بسبب الحكام و الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مسئولو اتحاد الكرة اجتماع بعدد من الأندية بناء على طلب محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري لمناقشة أزمات الحكام إلى جانب الاستقرار على الاعداد المصرح لها بدخول الجماهير للمباريات.

شهد الإجتماع حضور عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكره و معه محم فضل و أحمد عبدالله عضوي المجلس ووليد العطار المدير التنفيذى ، بينما تواجد من الأندية محمد مصيلحي و معه فايز عريبي رئيس نادي طنطا وإبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي وسمير حلبية رئيس نادي المصري و محمد عادل المشرف على الكرة بالمقاولون و أحمد حسن ممثل نادي سموحه

وتم الإتفاق خلال الإجتماع على إختيار الحكام الدوليين للفرق الكبيرة فى المباريات ، و إستبعاد أي حكم يعمل فى أي مؤسسة خلال مثل البترول أو أي هيئة أخرى من إدارة المباريات الكبيرة .

كما تطرق الإجتماع إلى مناقشة الأعداد الجماهيرية المصرح لها بالتواجد فى المباريات خاصة أن مباريات الأهلي و الزمالك تشهد تواجد جماهيري كبير بينما باقي الأندية الدخول يكون بأعداد معينة لا تتعدي الـ200 و 300 فرد.

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كما تم الإتفاق خلال الإجتماع عن جود أخطاء حكام غير مقصودة ضد بعض الأندية ، و أكثر الأندية كان متضرر من أخطاء الحكام هو نادي الإتحاد السكندري.

قرر اتحاد الكرة استبعاد 10 شركات من أصل 13 شركة طلبت التعاقد على تطبيق تقنية الـvar فى الدوري المصري خلال الموسم الجاري 2019 – 2020 وتم إخطار وزارة الشباب و الرياضة بهذا الأمر ، و أكد مسئولو اتحاد الكرة أن هناك 3 شركات تتنافس على الحصول على تطبيق تقنية حكم الفيديو فى الدوري من بينها الشركة المنفذة لحكم الفيديو فى بطولة أمم أفريقيا التى استضافتها مصر و ايضاً الشركة المنظمة للفار بالدوري الإنجليزي و الشركة الثالثة المنظمة لحكم الفيديو بدوي أبطال أوروبا ، لإختيار شركة من بينهم لتطبيق التقنية فى الدوري المصري.



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اجتماع الاتحاد والاندية