شكرا لقرائتكم خبر عن الكفراوى وعبد الحفيظ يجتمعان بسفير مصر في زيمبابوي لترتيب اقامة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة في زيمبابوي، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، جلسة مع السفير محمد فهمي، سفير مصر في زيمبابوي، على هامش مران الفريق المقام على الملعب الوطني بالعاصمة هراري، جاء الاجتماع للاطمئنان على الترتيبات الخاصة برحلة البعثة غدًا إلى بولاوايو، التي تحتضن مباراة الأهلي وفريق بلاتينيوم عصر بعد غد السبت، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا.

وأنطلق مران الأهلي منذ قليل على الملعب الوطني في هراري، عاصمة زيمبابوي؛ استعدادا لمواجهة بلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا، وكان الفريق قد تدرب أمس الأربعاء على نفس الملعب في تمام الخامسة مساء؛ نظرا لوصول البعثة إلى زيمبابوي ظهرا بعدما استغرقت رحلتها من القاهرة إلى هراري 12 ساعة تخللها ترانزيت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، قبل أن يخوض الفريق مرانه الثاني في هراري في الثالثة عصر اليوم.

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وفضل الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر خوض مران الأمس في الخامسة مساء لمدة نصف ساعة فقط؛ بسبب هطول الأمطار، لكنه قرر أن يكون مران اليوم في الثالثة عصرا ، وهو نفس توقيت المباراة، بعدما حصل اللاعبون على قسط من الراحة، ويواجه الأهلي يوم السبت المقبل فريق بلاتينيوم بطل زيمبابوي، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وضم فايلر 20 لاعبا لقائمة الفريق التى وصلت إلى زيمبابوى هم: محمد الشناوى، شريف إكرامى، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، إليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، جيرالدو، أجايي، مروان محسن، وليد أزارو، أحمد الشيخ، محمود عبد المنعم كهربا.