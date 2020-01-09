الأندية تجتمع مع اتحاد الكرة في غياب الأهلي والزمالك.. طرح مطلبين ورفض الاستبدال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

عقدت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، اجتماعا مع رؤوساء ومندوبي أندية الدوري الممتاز.

وأكد اتحاد الكرة في بيان له اليوم الخميس، أن الاجتماع تضمن الحديث حول عدد من النقاط، أبرزها مطالبة الأندية بضرورة بإعادة النظر في مسألة اختيار الحكام لمباريات مسابقة الدوري الممتاز.

Advertisements

كما رفض الحضور بالإجماع إجراء أي تعديل على اجراءات القيد التي تم الإعلان عنها في بداية الموسم، خاصة فيما يتعلق ببند الاستبدال، وشددوا على أهمية أن تستكمل المسابقة بنفس الشروط التي بدأت بها.

كما طالب الحضور بضرورة تطبيق تقنية حكم الفيديو VAR مع بداية الدور الثاني، وعودة الجماهير لمباريات الدوري.

وجاء الحضور في اجتماع اليوم إبراهيم عثمان رئيس النادي الإسماعيلي، ومحمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري، وسمير حلبية رئيس المصري، وفايز عريبي رئيس طنطا، وأحمد حسن نائب رئيس نادي سموحة، ومحمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون، بالإضافة لأعضاء اللجنة الخماسية محمد فضل، وأحمد عبد الله عضوا اللجنة, ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد.