بعد تتويجه بالأفضل في 2019.. علي معلول "نسر الأهلي لازال يُحلق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

في يوليو 2016 دعم الأهلي صفوفه بظهير أيسر من تونس، يُعد أحد نجوم فريقه، علي معلول، لاعب الصفاقسي صاحب الـ 26 عامًا حينها.

معلول، لم يكن ناديه الصفاقسي ـ الذي لم يعرف قميصًا غيره في بلاده ـ ليُفرط به؛ حيث ارتدى قميصه في 27 مباراة بالدوري التونسي مسجلاً 27 هدفًا وصانعًا 16 لزملائه خلال موسم 2015/2016.

الأهلي كان يضم بصفوفه حينها صبري رحيل وحسين السيد بمركز الظهير الأيسر ولكن معلول ـ الذي دفع الأهلي 200 ألف يورو على شرطه الجزائي لينضم إليه بصورة لائقة ـ يبدوا أن الجماهير كانت تنتظره.

معلول لا ينسى حين وصل لمصر وذهب هو وزوجته لأحد المولات للتسوق فرأه طفلاً وأخذ يصيح "علي معلول هنا.. علي معلول هنا" ليتجمع حوله رواد المول لدرجة أنه لم يرى زوجته بجواره من الزحام.

عبد العزيز عبد الشافي، رئيس قطاع الكرة في النادي الأهلي، حين استقبله بمكتبه شدد على أن انطباعهم أيضًا عنه ممتازًا:"سُمعتك سبقاك لحد هنا وهتحس أن اللاعبين قريبين منك وروح الأهلي هتوصلك بسرعة، ربنا يوفقك وتكون إضافة لينا ونكون إضافة ليك".

وهي المسؤولية التي كان يعلمها جيدًا معلول الذي كان يعي أن الفرصة حين تأتيه للعب بقميص الأهلي عليه أن يتمسك بها جيدًا ويؤكد أنه جديرًا بها وباللعب بصفوف الأهلي.

Advertisements

"علولو" ـ كما أخذت جماهير ناديه تلقبه مع تألقه بالفريق ـ لم يجد محمد أبو تريكة، محمد بركات ووائل جمعة اللذين تمنى اللعب بجوارهم ولكنه كان سعيدًا باللعب بجوار حسام غالي، حسام عاشور، أحمد فتحي وعماد متعب الاسماء التي كان يسمع عنها مُسبقًا.

ابن صفاقس، بدأ يتأقلم مع الفريق والعادات المصرية، كما قدمت له زوجته بعدما وضعت ابنه في تونس ليقيما معه مما زاد من استقراره وتشجيعه على الاستمرار في مصر؛ حيث شارك مع الأهلي في موسمه الأول 2016/2017 في 39 مباراة؛ حيث سجل 3 أهداف وصنع 9 لزملائه بجميع البطولات التي شارك بها.

وهي المسيرة الرقمية التي لم تقترب من موسمه السابق مع الصفاقسي ولكن معلول كسب ثقة الجميع ولكنه أُصيب بالموسم التالي 2017/2018 فشارك فقط في 23 مباراة بجميع المسابقات التي شارك بها الأهلي؛ حيث سجل هدفًا وصنع 8 لزملائه.

ظهير الأهلي الأيسر عاد في الموسم التالي 2018/2018 أقوى بعد شفائه من الإصابة فشارك في 36 مباراة بجميع البطولات؛ حيث سجل 10 أهداف وصنع مثلهم لزملائه كعنصر فعّال بصفوف فريقه الذي توّج ببطولة الدوري والسوبر المصري.

وهو الأمر الذي دفع أحمد فتحي، زميله بالفريق للإشارة خلال لقاء أجرته معه قضائية الأهلي في يوليو 2019 خلال تواجده بحافلة الفريق عقب أحد المباريات، إلى أن علي معلول هو الأفضل بالفريق:"لو بأيدي أديله لاعب الموسم هعمل ده".

بالفعل الأهلي منح لاعبه التونسي لقب نسر الأهلي ـ الذي يمنح لأفضل لاعب بصفوفه ـ عن موسم 2018/2019 قبل أن يسميه أيضًا ـ اليوم 9 يناير 2020 ـ أفضل لاعب في 2019 ليثبت معلول ـ صاحب الـ 30 عامًا ـ أن نسر الأهلي لازال يُحلق!