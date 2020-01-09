الوداد يرسل بطاقة كاسونجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
أرسل نادي الوداد البيضاوي المغربي البطاقة الدولية للاعب الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم فريق الزمالك.
وبحسب الموقع الرسمي لنادي الزمالك، فإن النادي الأبيض حصل على البطاقة الدولية الخاصة بكاسونجو بعد فترة إعارة لم تكتمل في صفوف النادي المغربي.
وكان كابونجو انتظم في تدريبات الزمالك مؤخرًا بعد موافقة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض.
أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، أكد أن موقف قيد اللاعب تتعلق في يد الفرنسي كارتيرون.
وانتقل كابونجو إلى الوداد مطلع الموسم الحالي على سبيل الإعارة إلا أن الإعارة لم تكتمل نظرًا لعدم خوض اللاعب أي مباراة رسمية.
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