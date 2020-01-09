استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم.. تأهيل إكرامي.. والكفراوي يطمئن على ترتيبات بولاوايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

خاض الفريق الأول بالنادي الأهلي مرانه اليوم الخميس، على الملعب الوطني في هراري، عاصمة زيمبابوي؛ استعدادا لمواجهة بلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وخاض الفريق تقسيمة الكرة في منتصف الملعب، بينما واصل شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من إجهاد السمانة الذي حرمه من تدريبات الفريق الجماعية الأخيرة.

من جانبه، حرص إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة في زيمبابوي، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، على عقد جلسة مع السفير محمد فهمي، سفير مصر في زيمبابوي، على هامش مران الفريق المقام على الملعب الوطني بالعاصمة هراري.

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جاء الاجتماع؛ للاطمئنان على الترتيبات الخاصة برحلة البعثة غدًا إلى بولاوايو، التي تحتضن مباراة الأهلي وفريق بلاتينيوم عصر بعد غد السبت، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا.

ومن المقرر أن يتوجه الفريق صباح غد الجمعة، إلى بولاوايو، لخوض مرانًا في الثالثة من ظهر نفس اليوم؛ استعدادا لمواجهة بلاتينيوم.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية لمجموعات دوري أبطال افريقيا، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط متساويًا مع النجم الساحلي والهلال السوداني، بينما يتذيل بلاتينيوم جدول الترتيب بدون نقاط.

جدير بالذكر أن الأهلي سيلتقي مع بطل زيمبابوي يوم السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.