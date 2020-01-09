سبورتنج يحقق ثاني مفاجآته بدوري سوبر السلة بالفوز على الزمالك

حقق الفريق الاول لكرة السلة بنادي سبورتنج الفوز على نظيره الزمالك في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري سوبر السلة للرجال. الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري سوبر السلة للرجال. وفاز سبورتنج بنتيجة 79 مقابل 73 للزمالك. بهذه النتيجة يرتفع رصيد سبورتنج نقطتين ليكون 9 نقاط، بينما يرتفع رصيد الزمالك نقطة واحدة ليكون 9 نقاط.

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