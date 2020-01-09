التعادل الإيجابي يحسم مواجهة العدالة والفيحاء بالدوري السعودي

حسم التعادل الإيجابي بهدف لنظيره نتيجة مباراة فريق الفيحاء أمام العدالة، باللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين .

افتتح أهداف المباراة أليو سيسيه لاعب

فريق العدالة في الدقيقة 65 من عمر اللقاء ، ثم في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع إستطاع الفيحاء أن يحرز هدف التعادل عن طريق نواف الصبحي .

وبتلك النتيجة يحصد كلا الفريقين نقطة واحدة من هذا اللقاء ، ليصبح رصيد الفيحاء 17 نقطة في المركز العاشر ، بينما يرتفع العدالة إلى 9 نقاط في المركز الرابع عشر من ترتيب الفرق بالدوري السعودي للمحترفين .