تأجيل مباراة طنطا والجونة 48 ساعة

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة طنطا مع الجونة المقرر إقامتها يوم 19 يناير الحالي ضمن الجولة 14 لمسابقة الدوري الممتاز لمدة 48 ساعة. إقامتها يوم 19 يناير الحالي ضمن الجولة 14 لمسابقة الدوري الممتاز لمدة 48 ساعة. وجاء ذلك بناء على طلب الجهات الأمنية لتزامنها مع الاحتفالات بعيد الغطاس.

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