أندية الممتاز تتمسك بإعادة النظر في اختيارات الحكام وضرورة تطبيق الـ «VAR»

عقدت اليوم لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني اجتماعا وديا مع عدد من رؤساء ومندوبي أندية الدوري الممتاز ، طالبوا خلاله بإعادة النظر في مسألة اختيار الحكام لمباريات مسابقة الدوري الممتاز ، وهو ما تفهمته لجنة إدارة الاتحاد ووعدت بحلها في أسرع وقت ممكن .
كما رفض الحضور بالإجماع إجراء أي تعديل على اجراءات القيد التي تم الإعلان عنها
كما حث رؤساء الأندية ومندوبوها الحاضرون للاجتماع لجنة إدارة الاتحاد على استمرار جهودها في إعادة الجماهير لمباريات المسابقة.
وحضر الاجتماع المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي الإسماعيلي والنائب محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري وسمير حلبية رئيس المصري وفايز عريبي رئيس نادي طنطا والمهندس أحمد حسن نائب رئيس نادي سموحة والمهندس محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون .
كما حضر الاجتماع من جانب لجنة إدارة الاتحاد كل من كابتن محمد فضل والدكتور أحمد عبد الله عضوا اللجنة, ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد.
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