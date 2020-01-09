محمد صلاح يبحث عن مواصلة تألقه مع ليفربول أمام توتنهام

ينتظر عشاق الكرة الإنجليزية ، مباراة كروية مثيرة بين فريقي ليفربول وتوتنهام يوم السبت المقبل في تمام السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي ، والتي من المنتظر أن يشارك بها اللاعب المصري محمد صلاح ضمن صفوف الريدز .

وشارك محمد صلاح كأساسي مع ليفربول في كل مواجهات توتنهام، منذ انضم إلى صفوف الريدز، في موسم 2017/2018.

ففي موسمه الأول شارك صلاح في مباراتي فريقه ضد السبيرز

بالدوري الإنجليزي وسجل هدفًا في خسارة فريقه ذهابًا بأربعة أهداف لهدف بالجولة التاسعة، ثم سجل هدفي ليفربول في مباراة الإياب بالجولة 26 والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق .

أما في موسم 2018 /2019 ، شارك صلاح مع ليفربول في مباراة الجولة الخامسة من الدوري الانجليزي ضد توتنهام والتي انتهت بفوز ليفربول بهدفين لهدف دون أن يسجل صلاح، ثم

في مباراة الإياب بالجولة الـ32 والتي انتهت بفوز ليفربول بهدفين لهدف، وكاد أن يسجل هدف فريقه الثاني بعد أن لعب الكرة برأسه في المرمى ثم ارتدت من الحارس لوريس وحولها المدافع في المرمى بالخطأ .

وفي الموسم الحالي 2019/2020 ، شارك محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد توتنهام ، ضمن منافسات الجولة العاشرة من البريميرليج ، والتي إنتهت بفوز الريدز بهدفين لهدف ، حيث بدأ التسجيل في تلك المباراة هاري كين مهاجم توتنهام ، ثم سجل هدف التعادل هيندرسون لليفربول ، ليأتي بعد ذلك محمد صلاح مسجلا الهدف الثاني من ركلة جزاء.