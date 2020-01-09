السوبر الإسباني.. أتلتيكو مدريد يبحث عن كسر عقدة برشلونة

تنطلق في التاسعة مساء اليوم الخميس، مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد ضمن منافسات دور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر الإسباني، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

ويسعى أتلتيكو مدريد لتحقيق الفوز على برشلونة، بعد ان أصبح الفريق الكتالوني عقدة الروخيبلانكوس بالبطولة، ليصب التاريخ في مصلحة البرسا، ونستعرض تاريخ مواجهات الفريقين بالبطولة.

حيث تواجه الفريقان من قبل في 5 نسخ سابقة لكأس السوبر الإسباني، بواقع 10 لقاءات نظراً لإقامة البطولة حينها بنظام الذهاب والعودة، تمكن خلالهم أتلتيكو مدريد من حصد اللقب مرة واحدة بينما تفوق برشلونة في 4

مناسبات.

كان أول لقاء في كأس السوبر الإسباني بنسخة 1985، وهي المرة الوحيدة التي تفوق فيها أتلتيكو على برشلونة، حيث فاز في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف، وبالعودة فاز برشلونة بهدف وحيد ليتوج الروخيبلانكوس باللقب.

سيطر بعد ذلك برشلونة على لقاءات كأس السوبر الإسباني بشكل كبير، حيث حصد اللقب في 1991، بعد فوز البلوجرانا في الذهاب بهدف وحيد، وتعادلهم في لقاء الإياب بهدف لكل منهما.

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وبالعام التالي 1992، حقق برشلونة اللقب عن جدارة بعد

الفوز في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفي العودة انتصر بهدفين مقابل هدف، وهي المرة الوحيدة التي حقق فيها البلوجرانا اللقب بالإنتصار باللقائين.

وبنسخة 1996، حقق برشلونة إنتصار كبير في الذهاب بخمسة أهداف مقابل هدفين، وبالعودة تمكن الروخيبلانكوس من حفظ ماء وجهه بالإنتصار بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعلى الرغم من ذلك تمكن البلوجرانا من حصد اللقب.

ثم كانت أخر مواجهة بينهم في نسخة 2013، حيث تعادلا ذهابًا بهدف لكل منهما، وفي العودة حسم التعادل السلبي اللقاء، ليفوز برشلونة بفارق الأهداف لتسجيله على ملعب الأتلتي.

وينتظر جماهير الروخيبلانكوس في لقاء الوم فك عقدة مباريات السوبر الإسباني امام برشلونة، ليتمكن الأتلتي من تخخطي برشلونة وتحقيق فوز غائب على البرسا في السوبر منذ 35 عام.