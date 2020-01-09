السوبر الإسباني.. تعرف علي بطولات برشلونة وأتليتكومدريد قبل مواجهة الليلة

ينتظر عشاق الكرة الإسبانية و العالمية مباراة مثيرة بين فريقي برشلونة و أتليتكو مدريد اليوم الخميس في تمام التاسعة مساءًا ، ضمن منافسات الدور النصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني والمقام بالمملكة العربية السعودية .
ويدخل الفريقان المباراة بحثًا عن الوصول للمباراة النهائية، سعيًا وراء حصد لقب جديد يضاف إلى خزينة البطولات، ونستعرض أرقام وبطولات الفريقان قبل مواجهةالليلة.
توج برشلونة ب 74 بطولة محلية علي الصعيد الإسباني خلال تاريخة الكروي ، حيث حصد الفريق الكتالوني لقب الدوري 26 مرة وجاء وصيفا بتلك البطولة في 25 ، كما حقق رقما قياسيا في التتويج بكأس ملك أسبانيا التي حصل عليها 30 مرة و جاء وصيفا بها 11، وفاز برشلونة ببطولة كأس السوبر الإسباني 13 مرة ، ولعب به 10 مباريات نهائية حصل فيها علي مركز الوصيف .
وحصد فريق أتليتكو مدريد العديد من البطولات في مسيرته التاريخية ، حيث توج ببطولة الدوري الإسباني 10 مرات وحصل علي الوصيف 11 مرة ، كما توج بلقب كأس ملك إسبانيا 10 مرات ، وحصل علي الوصيف بها في 9 ، وفاز الأتليتي كأس السوبر الإسباني مرتين ، وجاء وصيفا لتلك البطولة أربع مرات .
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