بث مباشر بأعلى جودة .. مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد في السوبر الإسباني

تقدم بوابة الوفد لمتابعيها خدمة البث المباشر لمباراة برشلونة وأتيليتكو مدريد، المقرر انطلاقها في التاسعة مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله الملك عبدالله الرياضية ، في المباراة قبل النهائية، لبطولة السوبر الإسباني الذي تستضيف السعودية فعالياته. كان ريـال مدريد، قد وصل إلى المباراة النهائية، عقب فوزه بالأمس على فالنسيا بثلاثية مقابل هدف.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين ريـال مدريد والفائز من مواجهة الليلة، الأحد المقبل.

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