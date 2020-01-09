شاهد.. مباراة الأتحاد السكندري والجزيرة في دوري سوبر السلة

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم بث مباشر لمباراة الإتحاد السكندري والجزيرة في كرة السلة، التي تنطلق في الثامنة مساء

اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري سوبر السلة.

ويحتل فريق الاتحاد السكندري صدارة جدول دوري سوبر

السلة بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة جمعهما من 6 مباريات حقق خلالهم الفوز.

بينما يحتل الجزيرة وصافة الدوري برصيد 11 نقطة بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز في 5 وتلقى الهزيمة في مباراة.

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