الهلال يخسر أحد نجومه في مباراة الوحدة، وشكوك حول مباراة الكأس

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس، غياب لاعبه سالم الدوسري عن الفريق لمدة أسبوع وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وذكر النادي السعودي عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” للتواصل الإجتماعي، أن اللاعب يعاني من تمدد في العضلة الخلفية.

ومن المقرر أن يحتاج الدوسري لبرنامج علاجي وتأهيلي سيستمر لمدة أسبوع.

وعلى الجانب الآخر، تواجد عبد الله عطيف لاعب الفريق في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي بسبب شعوره بآلام في الفخذ.

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