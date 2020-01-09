آرتيتا يقتل طموحات جمهور آرسنال في الميركاتو الشتوي

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قال ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي اليوم الخميس إنه يتوقع سوق أنتقالات شتوية هادئة بالنسبة لناديه في يناير الجاري.
وأوضح المدرب الإسباني أنه “سوف ندرس الخيارات” لكنه سيركز بشكل أكبر على الحفاظ على لاعبيه البارزين، ومنهم بيير-إيمريك أوباميانج.
وقال أرتيتا في تصريحات للصحفيين “أعتزم إبقاء أوباميانج لأنني أدرك أننا لو نجحنا في إبقائه معنا، سنكون أكثر قوة وأقرب من تحقيق الأنتصارات.”
وأضاف “أنا واثق من أنه سعيد للغاية هنا، لأن هذا هو ما يقوله لوسائل الإعلام.”
وتابع “لا أتوقع أشياء كبيرة (في سوق الأنتقالات). وإذا وجدنا شيئاً ما يساعدنا على المضي قدما في الموسم بمزيد من التوازن في جوانب محددة، فإننا سوف ندرس الخيارات المتاحة.”
ويعيش أرسنال موسماً مخيباً للأمال حتى الآن، حيث يحتل المركز العاشر في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق تسع نقاط خلف أقرب المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.
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