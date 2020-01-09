بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في كأس السوبر الاسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 هذا البث المباشر لمباراة نصف نهائي كأس السوبر الاسباني بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، مساء اليوم الخميس الموافق 9-1-2020، والمقامة على الأراضي العربية السعودية.

يستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة جدة، والملقب بالجوهرة المشعة، هذه المباراة المرتقبة في تمام الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي، 21:00 بتوقيت مصر و19:00 بتوقيت جرينيتش.

ويأمل عشاق كرة القدم في أن يحقق برشلونة الفوز على الأتلتي ويبلغ المباراة النهائية لمواجهة ريال مدريد الذي فاز على فالنسيا بسهولة 1/3 ليلة أمس، كي يتحقق أول كلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة خارج الحدود الإسبانية.

وحاول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” في عهد رئيسه السابق “ميشيل بلاتيني” وضع برشلونة وريال مدريد بعيدًا عن بعضهما البعض قدر المستطاع في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، بهدف رؤيتهما في المباراة النهائية.

وكانت أبرز مناسبة حاول فيها يويفا إبعاد الريال عن برشلونة في الإقصائيات بنسخة الأبطال 2014، إلا أن أتلتيكو مدريد أفسد الخطة بهزيمة مفاجئة لبرشلونة في ربع النهائي ليبلغ النهائي الذي خسره من ريال مدريد.

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وتكرر نفس السيناريو في عام 2015 لكن مع ريال مدريد حين ودع على يد يوفنتوس في نصف النهائي ليتأهل يوفنتوس ويخسر أمام برشلونة.

برشلونة 0-0 أتلتيكو مدريد

???? ملعب الجوهرة المشعة (جدة-السعودية)

???? نصف نهائي كأس سوبر إسبانيا 2019

⏰ تنطلق بعد قليل (19:00 جرينيتش)

بث مباشر “كتابي” لحظة بلحظة