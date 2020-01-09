أهداف مباراة السعودية واليابان فى كأس آسيا تحت 23 عام

حقق منتخب السعودية الأولمبي الفوز بنتيجة 2/1 امام المنتخب الياباني اليوم الخميس 9-1-2020 على ملعب تاماسات بتايلاند، وذلك فى افتتاح مشواره بكأس آسيا تحت 23 والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
وبفوز الأخضر أولمبي اليوم يجعله فى صدارة المجموعة “الثانية” برصيد ثلاث نقاط، بفارق نقطتين عن قطر وسوريا، وأخيرًا اليابان بلا رصيد من النقاط.
أهدر لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
ومع مطلع الشوط الثاني تقدم الاخضر السعودي فى الدقيقة 48 عن طريق اللاعب أيمن شفيق الخليف بتسديدة ارضية نموذجية، بعد ان استغل تمريرة اللاعب عبدالرحمن غريب الذي راوغ دفاع اليابان.
ثم تعادل المنتخب الياباني فى الدقيقة 55 من تسديدة اللاعب ريوتارو ميشينو، بعد ان اصطدمت الكرة فى الدفاع السعودي مغيره اتجاهها الى شباك اليامي.
وقبل انتهاء الوقت الاصلي من المباراة سجل عبد الرحمن غريب هدف الفوز في الدقيقة 88 من ركلة جزاء بعد ان تأكد حكم المباراة من صحة ركلة الجزاء عن طريق تقنية الvar.
ويتأهل أصحاب المراكز الثلاث الأولى في البطولة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في طوكيو العام الجاري.
إليكم أهداف مباراة السعودية واليابان اليوم
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