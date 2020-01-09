- 1/2
- 2/2
ألمح زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن غياب الويلزي جاريث بيل عن الفريق في المباراة النهائية ببطولة كأس السوبر الإسباني في السعودية، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.
وحجز الريال مقعده في المباراة النهائية، حيث ينتظر مواجهة الفائز من المباراة التي تجمع يبن برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم الخميس، وذلك بعد فوزه على فالنسيا 3 / 1 أمس الأربعاء.
وغاب بيل عن مباراة الفريق في الدور قبل النهائي للبطولة بسبب عدوى في الجهاز التنفسي.
وقال زيدان في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي على الإنترنت، مساء الأربعاء :”لم يتدرب معنا طوال هذا الأسبوع. يجب أن نتحدث مع الأطباء، ولكن الشيء المهم هو أن اللاعبين قدموا أداء رائعاً في المباراة”.
وأضاف زيدان :” الفريق يعمل بكد ليلعب في هذا المستوى ومن الرائع رؤية الديناميكية في كُل مباراة”.
زيدان يرفض ترشيح ريال مدريد للتتويج بالسوبر الإسباني
خبر سيء للجمهور السعودي باستبعاد زيدان لمشاركة هازارد في كأس السوبر الإسباني
كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد جاهز للاستمرار من دون جاريث بيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.