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ريال مدريد جاهز للاستمرار من دون جاريث بيل

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محمد ماهر 0 تبليغ

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ألمح زين الدين زيدان المدير الفني لفريق الإسباني، عن غياب الويلزي جاريث بيل عن الفريق في المباراة النهائية ببطولة كأس السوبر الإسباني في ، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

وحجز الريال مقعده في المباراة النهائية، حيث ينتظر مواجهة الفائز من المباراة التي تجمع يبن وأتلتيكو مدريد اليوم الخميس، وذلك بعد فوزه على فالنسيا 3 / 1 أمس الأربعاء.

وغاب بيل عن مباراة الفريق في الدور قبل النهائي للبطولة بسبب عدوى في الجهاز التنفسي.

زيدان يلمح لغياب بيل عن نهائي كأس السوبر الإسباني (صور: Getty)

وقال زيدان في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي على الإنترنت، مساء الأربعاء :”لم يتدرب معنا طوال هذا الأسبوع. يجب أن نتحدث مع الأطباء، ولكن الشيء المهم هو أن اللاعبين قدموا أداء رائعاً في المباراة”.

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وأضاف زيدان :” الفريق يعمل بكد ليلعب في هذا المستوى ومن الرائع رؤية الديناميكية في كُل مباراة”.

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