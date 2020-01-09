ريال مدريد جاهز للاستمرار من دون جاريث بيل

ألمح زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن غياب الويلزي جاريث بيل عن الفريق في المباراة النهائية ببطولة كأس السوبر الإسباني في السعودية، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

وحجز الريال مقعده في المباراة النهائية، حيث ينتظر مواجهة الفائز من المباراة التي تجمع يبن برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم الخميس، وذلك بعد فوزه على فالنسيا 3 / 1 أمس الأربعاء.

وغاب بيل عن مباراة الفريق في الدور قبل النهائي للبطولة بسبب عدوى في الجهاز التنفسي.

وقال زيدان في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي على الإنترنت، مساء الأربعاء :”لم يتدرب معنا طوال هذا الأسبوع. يجب أن نتحدث مع الأطباء، ولكن الشيء المهم هو أن اللاعبين قدموا أداء رائعاً في المباراة”.

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وأضاف زيدان :” الفريق يعمل بكد ليلعب في هذا المستوى ومن الرائع رؤية الديناميكية في كُل مباراة”.

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