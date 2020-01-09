نتيجة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد فى كأس السوبر الإسباني

يخوض برشلونة وأتلتيكو مدريد مباراة نارية مساء اليوم الخميس 9-1-2020 في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، حيث يسعى الفريقان للالتحاق بريال مدريد في النهائي بعد فوزه يوم أمس على فالنسيا بثلاثية مقابل هدف.

تنطلق مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد مساء اليوم فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت مكة، 19:00 بتوقيت جرينتش.

أتلتيكو يريد نهائي مدريدي وبرشلونة يريد أن يشكل مع غريمه التقليدي “كلاسيكو” جديد هذا الموسم. علماً أنّ برشلونة كان قد فاز على أتلتيكو هذا الموسم في ذهاب الدوري المحلي بهدف نظيف سجله ليونيل ميسي.

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ويسعى برشلونة للاحتفاظ بلقبه والذي حققه في النسخة الماضية بعد الفوز على إشبيلية بهدفين مقابل هدف وحيد، في المقابل يسعى الفريق المدريدي للوصول للمباراة النهائية والتتويج باللقب المحلي حيث لم يحقق الأتليتي اللقب منذ نسخة 2014.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من هذه المباراة فريق ريال مدريد يوم الأحد المقبل على ملعب “الجوهرة المشعة”.

تذاع مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد على قنوات KSA Sports 1 بتعليق فهد العتيبي وKSA Sports 3 بتعليق بلال علام.