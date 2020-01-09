اونلاين | ببلاش.. مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر مجانًا بدون تقطيع اليوم الخميس 9 يناير 2020 في كأس السوبر الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ببلاش.. مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر مجانًا بدون تقطيع اليوم الخميس 9 يناير 2020 في كأس السوبر الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقدم لكم بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم الخميس 9 يناير 2020 في نصف نهائي كاس السوبر الاسباني حيث سيواجه الفائز ريال مدريد في المباراة النهائية يوم الأحد.

عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم على موعد مع مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم الخميس الموافق 9 يناير 2020 ضمن نصف نهائي بطولة كأس السوبر الأسباني والذي يقام على ملعب الجوهرة المشعة بالمملكة العربية السعودية والتي تقوم باستضافة البطولة التي يتابعها جميع محبي كرة القدم، ويطمح الفريقين من خلال ذلك اللقاء بتحقيق الفوز والوصول إلى المباراة النهائية أمام نادي ريال مدريد.

مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم

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ويضم كلا الفريقين على عدد كبير من اللاعبين المميزين والذين سيخوضون المباراة بكل قوة لتحقيق الفوز والوصول إلى نهائي الكأس الذي سوف يقام بمدينة جدة أمام نادي ريال مدريد الذي نجح في الفوز أمس أمام نادي فالنسيا في لقاء قوي انتهى بتفوق النادي الملكي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف سجلهم اللاعبين “توني كروس” و”أيسكو” و”مودريتش”، قبل أن يقلل الفارق اللاعب “داني باريخو”، ليصل الفريق الأبيض إلى النهائي في انتظار من سينتصر بمباراة اليوم.

القنوات التي تنقل نصف نهائي كأس السوبر الأسباني

وسوف يقام اللقاء اليوم على ملعب الجوهرة المشعة في الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، والساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 23:00 بتوقيت الإمارات، وسوف يتم نقله من خلال قناة السعودية الرياضية ksa sport HD1 المفتوحة والتي يمكن استقبالها من خلال القمر الصناعي “نايل سات عبر تردد 12284 عمودي بمعدل ترميز 27500 أو من خلال القمر الصناعي “عرب سات” من خلال التردد 12149 أفقي.

ويشهد الدوري الأسباني ذلك الموسم منافسة كبيرة بين فريقي برشلونة وريال مدريد على صدارة جدول الترتيب حتى الآن حيث يتعادل الفريقين في النقاط برصيد 40 نقطة، بينما يعد النادي الكتلوني متصدر بالأهداف، مما يدل على أن صراعهم على تلك البطولة سوف يكون قوي بالإضافة إلى نادي اتلتيكو.