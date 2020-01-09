اونلاين | مشاهدة مباراة برشلونة اليوم مباشر| بث مباشر برشلونة وأتلتيكو مدريد beIN SPORTS| يلا شوت كورة لايف

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تتجه أنظار عشاق كرة القدم حوال العالم إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة ) في السعودية من أجل مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر والتي ستقام مساء اليوم الخميس في إطار مواجهات بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم .

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة ..

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة شد أتلتيكو مدريد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر ، العاشرة بتوقيت السعودية ، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات وستذاع عبر قناتي KSA Sports 1 HD و KSA Sports 3 HD بصوت المعلقين فهد العتيبي وبلال علام .

يخوض فريق برشلونة مواجهة اليوم بقيادة المدرب إيرنستو فالفيردي وعينه على التأهل إلى نهائي البطولة لمواجهة فريق ريال مدريد الذي حسم تأهله أمس إلى النهائي بعد الفوز على فالنسيا بثلاثية مقابل هدف على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة ) .

وتقام البطولة بنظام الأربعة فرق حيث يخوض كل فريقين مباراة ويتأهل الفائز من كل مباراة إلى النهائي وتم استحداث هذا النظام للمرة الأولى هذا العام حيث تسعى السعودية

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إلى استضافة أفضل الفرق في إسبانيا وإقامة بطولة بينهم لجذب أنظار الجماهير من مختلف بقاع العالم .

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد ..

" يتوقع أن يخوض فريق برشلونة مواجهة اليوم بالتشكيل الأتي: نيتو - جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - سيرجي روبيرتو - إيفان راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - أنطوان جريزمان - لويس سواريز - ليونيل ميسي ".

بينما يتوقع أن يخوض فريق أتلتيكو مدريد المباراة بالتشكيل الأتي: " يان أوبلاك - رينان لودي - فيليبي - خوسيه خيمينيز - كيران تريبيير - أنخيل كوريا - توماس بارتي - هيكتور هيريرا - ساؤول نينجويز - جواو فيليكس - ألفارو موراتا ".

مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد ..