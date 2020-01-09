رياضة | الأندية تتمسك بتطبيق تقنية الـ VAR وترفض تغيير شروط المسابقة بعد اجتماع مع اتحاد الكرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأندية تتمسك بتطبيق تقنية الـ VAR وترفض تغيير شروط المسابقة بعد اجتماع مع اتحاد الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم تفاصيل الجلسة الودية التى عقدت اليوم بين عدد من رؤساء الأندية وبين عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم.

وجاء الاجتماع بشكل ودي مع عدد من رؤساء ومندوبي أندية الدوري الممتاز ، طالبوا الأندية من خلاله بإعادة النظر في مسألة اختيار الحكام لمباريات مسابقة الدوري الممتاز ، وهو ما تفهمته لجنة إدارة الاتحاد ووعدت بحلها في أسرع وقت ممكن .

كما رفض الحضور بالاجماع إجراء أي تعديل على إجراءات القيد التي تم الإعلان عنها في بداية الموسم، خاصة فيما يتعلق ببند الاستبدال وشددوا على أهمية أن تستكمل المسابقة بنفس الشروط التي بدأت بها.

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كما طالب الحضور بضرورة تطبيق تقنية حكم الفيديو VAR مع بداية الدور الثاني ، وهو ما أكدت لجنة إدارة الاتحاد على عزمها بتنفيذ ما وعدت به في هذا الشأن والموعد.

كما حث رؤساء الأندية ومندوبوها الحاضرون للاجتماع لجنة إدارة الاتحاد على استمرار جهودها في إعادة الجماهير لمباريات المسابقة.

حضر الاجتماع المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي الإسماعيلي والنائب محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري وسمير حلبية رئيس المصري وفايز عريبي رئيس نادي طنطا والمهندس أحمد حسن نائب رئيس نادي سموحة والمهندس محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون .

كما حضر الاجتماع من جانب لجنة إدارة الاتحاد كل من كابتن محمد فضل والدكتور أحمد عبد الله عضوا اللجنة, ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد.