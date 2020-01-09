رياضة | نينو يعالج أخطاء تليفونات بنى سويف ويوجه الشكر لأربعة لاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نينو يعالج أخطاء تليفونات بنى سويف ويوجه الشكر لأربعة لاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الفريق الكروي الأول بنادي تليفونات بني سويف تدريباته اليومية بملعب التربية والتعليم ببنى سويف تحت قيادة مديره الفنى أبو العينين شحاته استعدادا لمباريات الدوري الثاني، بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

وخلال التدريب اليومى حرص نينو على إجراء تدريبات متخصصة للمدافعين والمهاجمين بجانب إجراء تقسيمة قوية .

وحرص المدير الفنى للتليفونات على معالجة الأخطاء الفنية لدى اللاعبين وطالبهم بضرورة التركيز فى التدريب وتنفيذ كافة التعليمات .

فيما حرص أبو العلا محمد مدربا حراس المرمى على إجراء تدريبات منفردة لحراس مرمى الفريق باستثاء مؤمن محمد حسن الذى يواصل مرحلة التأهيل .

وعلى جانب آخر أعلن مسوؤلى التليفونات توجيه الشكر إلى 4 لاعبين بصفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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وقال المهندس احمد سعد تمساح، المشرف على الكرة بنادي تليفونات بني سويف : أبلغنا الرباعى إسلام علي وعبد الرحمن شعبان ومحمد عاطف وإسلام كارلوس، بتوجيه الشكر لهم وأن النادى يتمنى لهم التوفيق المرحلة المقبلة.

وأضاف : وافقنا على إعارة اللاعب عبدالله ميسي لنهاية الموسم، على أن يعود للتليفونات مع نهاية الموسم.

واكتفى مسؤولى تليفونات بني سويف بالتعاقد مع أحمد سامبا، جناح الألومنيوم والشرطة المطروحي السابق لمدة موسمين ونصف، لتدعيم صفوف الفريق .

ويستعد الفريق لمواجهة ضيفه ديروط الرياضى باولى مباريات الفريق بالدور الثانى بملعب استاد بنى سويف الرياضى .

ويحتل التليفونات المركز الخامس بمجموعة الصعيد برصيد الخامس بمجموعة الصعيد برصيد برصيد 16 نقطة.