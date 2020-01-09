رياضة | مدافع برشلونة يدرس الرحيل نهاية الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع برشلونة يدرس الرحيل نهاية الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع فريق برشلونة الرحيل عن النادي الإسباني نهاية الموسم الجاري، بحسب ما ذكرته وسائل إعلامية في فرنسا.

ويرتبط أومتيتي بعقد مع برشلونة حتى صيف 2023، حيث تبلغ قيمة اللاعب المالية 40 مليون يورو.

وكشفت شبكة :"RMC" الفرنسية بأن أومتيتي يفكر جيدًا في الرحيل عن النادي الكتالوني في ظل ابتعاده عن التشكيل الأساسي للبلوجرانا وتفضيل المدرب أرنستو فالفيردي الاعتماد على الثنائي لينجليت وجيرارد بيكيه.

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وأضافت الشبكة بأن أومتيتي يفضل الرحيل إلى الدوري الإنجليزي "البريميرليج" في ظل اهتمام أكثر من ناد بالحصول على خدماته وفي مقدمتهم أرسنال.

الشبكة أشارت إلى أن المدافع الفرنسي يرغب في خوض تجربة احترافية جديدة وتغيير الأجواء نهاية الموسم.

وتابعت الشبكة بأنه على الرغم من رغبة أومتيتي في الرحيل عن برشلونة إلا أن النادي الكتالوني لا يرحب برحيله .