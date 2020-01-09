رياضة | نادي قفط يفتقد جهود عبد الرحيم سعد بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادي قفط يفتقد جهود عبد الرحيم سعد بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل فريق نادي قفط، بقيادة عبد الرحيم سعد، تدريباته استعدادا لمنافسات الدور الثاني، للمجموعة الثانية بدوري القسم الثالث، المقرر انطلاقه يوم السبت المقبل.

وتلقى الجهاز الفني لفريق نادي قفط، ضربة موجعة، قبيل انطلاق منافسات الدور الثاني، بعد سفر مهاجمه أسامة حسن، إلى دولة السعودية، لانهاء بعد الأمور المتعلقه بعمله، والذي سوف يتسبب في غياب اللاعب عن المشاركة مع الفريق في أول مبارتين وربما اكثر، وهذا ما سوف يؤثر على الفريق خاصة انه اقترب من منطقة المنافسة على صدارة المجموعة.

وقال عبد الرحيم سعد، المدير الفني لفريق نادي قفط، ل"الخليج 365 الرياضي" إن فترة غياب اللاعب سوف تكون اسبوعين، وهذا مايؤكد غيابه عن أول مبارتين بالدور الثاني، ليلحق بالفريق في الأسبوع الثالث.

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يذكر ان أسامة حسن، يحتل صدارة هدافي دوري القسم الثالث برصيد10اهداف، ويعد من القوة الضاربة للفريق.

ويستهل فريق قفط موجهاته بالدور الثاني أمام فريق نادي البداري، بملعبه، ثم يخرج لملاقاة مركز شباب البلينا، بالأسبوع الثاني.

وكان نادي قفط انهي منافسات الدور الاول، بالمركز الثالث، بجدول المجموعة الثانية، لدوري القسم الثالث، برصيد 22 نقطة.