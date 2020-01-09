رياضة | رسميا.. فاركو يتعاقد مع هدّاف دمنهور مقابل 250 ألف جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. فاركو يتعاقد مع هدّاف دمنهور مقابل 250 ألف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة نادي فاركو، في دعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بالتعاقد مع اللاعب وحيد محسن صانع ألعاب وهداف دمنهور استعداداً لدور الثاني بالمجموعة الثالثة من دوري القسم الثاني.

وقام وحيد محسن بالتوقيع للفريق السكندري لمدة ثلاث مواسم، مقابل حصول نادي دمنهور علي مبلغ 250 ألف جنيه نظير الموافقة على انتقال اللاعب لفاركو، حيث حصل مسئولو فاركو على الاستغناء الخاص به في حضور ممدوح الكوانيني، وحمادة يحيي وكلاء اللاعب ، ومحمد خطاب مدير تعاقدات نادي فاركو ، وبحضور إيهاب عبدالله رئيس نادي دمنهور وعصام عمار عضو مجلس أدارة النادي وحكيم شحاتة نائب رئيس نادي دمنهور وأحمد أبو علو عضو مجلس إدارة دمنهور.

ومن جانبه أكد إيهاب عبدالله رئيس نادي دمنهور أن قرار الاستغناء عن وحيد محسن جاء لقرب إنتهاء مدة التعاقد معه بنهاية هذا الموسم وبالتالي كان القرار بالموافقة علي رحيلة، لحل الأزمة المالية للصرف علي الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتحقيق استقرار إدارى ومادى للجهازالفني بقيادة كمال فريد خلال الفترة المقبلة، ولتحقيق أحلام جماهير دمنهور بالدخول فى المنافسة بقوة على الصعود إلى دورى الأضواء والشهرة هذا الموسم .