رياضة | جيرارد: ندمان بسبب الرحيل عن ليفربول ولقطة مباراة تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيرارد: ندمان بسبب الرحيل عن ليفربول ولقطة مباراة تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر اللاعب الدولي الإنجليزي السابق ونادي ليفربول ستيفن جيرارد عن ندمه بسبب الرحيل عن صفوف النادي الإنجليزي و اللقطة الشهيرة أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جيرارد في تصريحات صحفية اليوم: " الرحيل عن ليفربول قرار أندم عليه لأنه حينما أنظر لتلك الفترة لربما كانت لدي الفرصة للعمل والتدرب واللعب مع يورجن كلوب من وجهة نظر كروية كنت أتمنى البقاء بنسبة مليون بالمئة كان هناك مباريات شعرت أن بإمكاني اللعب من بدايتها، مثل مان يونايتد في الأنفيلد وريال مدريد في أسبانيا بدوري أبطال أوروبا نظرًا لما كنت أقدمه في التدريبات والمباريات شعرت أنني خيار أفضل من الخيارات التي تم الاعتماد عليها، ألوم برندن رودجرز على ذلك".

Advertisements

وأضاف أسطورة نادي ليفربول:"فوز فريق يورجن كلوب سوف يساعدني بالتأكيد على نسيان ما حدث أمام تشلسي حينما أقوم بتحليل ذلك الموسم أعلم أن هذه اللقطة ليست المسئولة الوحيدة ولكن داخل عقلي فأنا أظن ذلك حقًا حينما يتحدث معي الناس ويقولون لي أن الموسم كان 38 مباراة، أستيطع رؤية كلامهم وأستطيع رؤية تلك اللحظة خلف هذا الكلام، لقد كانت لحظة كبيرة للغاية وأعلم أنهم يحاولون التخفيف عني".

واختتم اللاعب الدولي الإنجليزي تصريحاته قائلا:" فوز ليفربول بالدوري واستمرارنا بتقديم أداء جيد في رينجرز من شأنهما مساعدتي بالتأكيد. حينما رأيت جماهيرنا تحتفل بدوري الأبطال في الملعب كنت سعيدًا للغاية، رأيتهم سعداء من جديد".