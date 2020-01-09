رياضة | أول رد من اتحاد الكرة على سخرية محمد صلاح

رد اتحاد الكرة المصري على سخرية محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي بعد التتويج بجائزة أفضل اتحاد كرة لعام 2019.

ونشر محمد صلاح صورة لابنته مكة بعد تتويج الاتحاد المصرى بجائزة أفضل اتحاد لعام 2019 وكتب عليها: ""وجائزة أفضل اتحاد تذهب إلى...."".

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ورفضت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، إقحام نفسها في أزمة مع صلاح بعد السخرية الأخيرة.

وقال مصدر داخل اللجنة المؤقتة: "لا نرغب في خلق أزمات، ولن ننساق وراء تويتة تم نشرها على "السوشيال ميديا".

واضاف: "هدفنا العمل على مصلحة الكرة المصرية ولم نأتي لهذا المنصب للتعليق على ذلك".

الجدير بالذكر أن محمد صلاح غاب عن حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا والتي حصل عليها ساديو ماني زميله في ليفربول.