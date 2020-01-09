رياضة | خاص.. حسام حسن يستقيل من تدريب سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. حسام حسن يستقيل من تدريب سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم حسام حسن المدير الفني لنادي سموحة باستقالته من تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" من مصادر خاصة أن التوأم اعتذر عن استكمال المهمة عقب خسارة الفريق أمام وادي دجلة بثلاثية مقابل هدفين وذلك نظرا للظروف الخاصة بالفريق.

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وأضاف المصدر أن فرج عامر رفض استقالة التوأم إلا أن إصرارهم على عدم استكمال المهمة دفع الطرفان على الاتفاق أن تكون مباراة حرس الحدود الأخيرة للجهاز الفني ، حتى يتمكن مجلس إدارة سموحة الاتفاق مع جهاز فني جديد يقود الفريق نظرا لضيق الوقت.

من جانبه، قدم حسام حسن الشكر لمجلس إدارة سموحة على رأسهم رئيس النادي فرج عامر خلال خلال قيادته الفريق في الفترة الماضية.