رياضة | نادي قنا يواصل تدريباته استعدادا للدور الثاني من القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادي قنا يواصل تدريباته استعدادا للدور الثاني من القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل فريق نادي قنا، بقيادة محمود إبراهيم، المدير الفني للفريق، تدريباته الجماعية، استعدادا لمنافسات الدور الثاني، للمجموعة الثانية بدوري القسم الثالث.

ويستهل فريق نادي قنا مبارياته بالدور الثاني، يوم السبت المقبل، بملعبه بمواجهة فريق نادي مكة المكرمة، الذي يحتل المركز التاسع، بجدول المجموعة الثانية برصيد10 نقاط.

ويحتل فريق نادي قنا، صدارة المجموعة الثانية بدوري القسم الثالث، برصيد 25 نقطة، جمعها من فوز في 8 مباريات، وتعادل في مباراة، وخسارة في مبارتين، أحرز الفريق 21 هدف ودخل مرماه 9اهداف.

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ويسعى الجهاز الفني واللاعبين لمواصلة الانتصارات والحفاظ على صدارة المجموعة، وتحقيق الصعود لدوري القسم الثاني

ترتيب المجموعة الثانية بدوري القسم الثالث

الاول: نادي قنا 25 نقطة

الثاني: شبان المراغة23 نقطة

الثالث: نادي قفط 21 نقطة

الرابع: نادي البداري 21 نقطة

الخامس: نادي اخميم 18 نقطة

السادس: نادي المراغة 18 نقطة

السابع: مركز شباب سوهاج 16 نقطة

الثامن: مركز شباب البلينا 14 نقطة

التاسع: نادي مكة المكرمة 10 نقطة

العاشر : نادي اهلي المنشأة 7 نقاط

الحادي: عشر نادي قوص 6 نقاط

الثاني عشر : نجوع مازن 6 نقاط