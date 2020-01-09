رياضة | بروسيا دورتموند يهدد مستقبل حكيمي مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بروسيا دورتموند يهدد مستقبل حكيمي مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن هناك استعداد من المغربي أشرف حكيمي نجم بروسيا دورتموند الألماني والمعار من ريال مدريد الإسباني للعودة بعد أشهر إلى ناديه الأصلي ريال مدريد بعد تواجده مع أسود الفيستفاليا على سبيل الإعارة منذ صيف 2018.

وأفادت شبكة سكاي سبورت البريطانية بأن موقف ريال مدريد من اللاعب مجهول حتى الآن وهل هناك نية للإعتماد عليه في الموسم القادم أم سيكون هناك قرار ببيعه، حيث ترغب عدة أندية كبيرة في ضمه.

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وأكدت الشبكة البريطانية وجود اتفاق بين ريال وبروسيا دورتموند يمنح النادي الألماني أحقيته بالتعاقد مع حكيمي وسيكون أول من يعرف إذا كان النادي الملكي سيبيع اللاعب.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن حكيمي البالغ من العمر 21 عاماً كان قد قدم آداءً مميزاً ورائعا مع بروسيا دورتموند، حيث يستطيع اللعب في أماكن كثيرة وله تأثير كبير على الفريق.