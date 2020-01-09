رياضة | مواعيد مباريات اليوم الخميس 9 / 1 / 2020.. مشاهدة مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الخميس 9 / 1 / 2020.. مشاهدة مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق الكثير من المباريات الهامة اليوم الخميس 9 / 1 / 2020، أبرزها مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في كأس إيطاليا "دور الـ16"

تورينو ضد جنوى، تقام المباراة في تمام 10:15 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:45 منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

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مواعيد مباريات اليوم في كأس السوبر الإسباني "الدور نصف النهائي"

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ14"

أطلقت مباريات اليوم في الدوري السعودي بمباراة العدالة ضد الفيحاء، في تمام 4:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.