رياضة | جوهرة من صنع زيدان.. ريال مدريد يعثر على نقطة التحول الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوهرة من صنع زيدان.. ريال مدريد يعثر على نقطة التحول الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مدى أهمية فيدريكو فالفيردي نجم ريال مدريد لفريقه في الموسم الحالي والذي يعتبر نقطة التحول في مستوى الفريق.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن فيدريكو أصبح لاعباً أساسياً في تشكيلة زين الدين زيدان المدير الفني للفريق وذلك بفضل الأدوار المهمة التي يقدمها على الصعيد التكتيكي بالإضافة إلى قدراته البدنية وسرعته الكبيرة مما جعل الفريق أكثر تحرراً في وجوده.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد لم يخسر سوى مباراة واحدة بمشاركة فالفيردي هذا الموسم والتي كانت أمام ريال مايوركا وخاض وقتها 24 دقيقة فقط بينما لم يتلقى الملكي أي هزيمة في المباريات التي خاضها بشكل أساسي.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد سجل 41 هدفاً خلال مشاركة فالفيردي وهو أربعة أضعاف ما سجله الفريق في المباريات التي لم يشارك بها بينما لم يستقبل الفريق سوى 10 أهداف فقط في مختلف البطولات بوجوده.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن فالفيري شارك في 20 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم سواء كأساسي أو احتياطي وحقق الفريق الانتصار في 13 مباراة بينما تلقى هزيمة وحيدة وتعادل في 6 مناسبات.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن في غياب فالفيردي خاض ريال مدريد 6 مباريات وفاز خلالها في مبارتين فقط بينما تلقى هزيمة وتعادل في 3 مباريات ولم يسجل الفريق سوى 8 أهداف فقط بينما استقبلت شباكه 9 أهداف.