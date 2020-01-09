رياضة | ليس رمضان صبحي.. الأهلي يكشف النقاب عن لاعب العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليس رمضان صبحي.. الأهلي يكشف النقاب عن لاعب العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النادي الأهلي المصري اليوم اختياره لأفضل لاعب في العام الماضي 2019 داخل صفوف الفريق الأول.

واختار النادي الأهلي وفقاً للحساب الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، هو لاعب العام بالفريق.