رياضة | وكيل أعمال نجم ريال مدريد يفتح النار على زيدان ويحسم المصير "المجهول"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل أعمال نجم ريال مدريد يفتح النار على زيدان ويحسم المصير "المجهول" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جوناثان بارنيت وكيل أعمال الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد حقيقة رحيل وكيله في الميركاتو الشتوي الحالي أو الصيفي عقب نهاية الموسم عن قلعة السانتياجو برنابيو.

وربطت العديد من التقارير الصحفية جاريث بيل بالرحيل إلى العديد من الأندية سواء في الدوري الإنجليزي أو الصيني أو الأمريكي وكان آخرها من إنتر ميامي الذي يمتلكه نجم الكرة العالمية ديفيد بيكهام بالإضافة إلى لوس أنجلوس جلاكسي.

وقال جوناثان بارنيت في تصريحات نقلتها شبكة ESPN العالمية:"جاريث لن يذهب لأي مكان في يناير".

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وأضاف:"رحيل بيل أيضًا عن ريال مدريد في الصيف غير مرجح على الإطلاق".

وعن تصريحات زيدان قبل بداية الموسم وتمنيه رحيل بيل، اختتم بارنيت تصريحاته قائلاً:"ما قاله زيدان مخزيًا لأنه لا يظهر أي احترام للاعب الذي قدم الكثير لريال مدريد".