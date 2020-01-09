رياضة | أول خطوة رسمية من الزمالك لاستعادة نجمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول خطوة رسمية من الزمالك لاستعادة نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي الحصول على البطاقة الدولية الخاصة بالكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق بعد إرسال الوداد المغربي لها.

أول خطوة رسمية من الزمالك لاستعادة نجمه



وانضم كاسونجو لصفوف الوداد مطلع الموسم الجاري لكن النادي المغربي فسخ التعاقد بعد فترة وجيزة ليعود كاسونجو من جديد إلى صفوف الزمالك.

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وكان اللاعب قد انتظم مؤخرا في التدريبات الجماعية للفريق بعد موافقة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق للحفاظ على لياقته الفنية والبدنية بعد نهاية مشواره مع الفريق المغربي.



وكان أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادي قد أكد أن مسألة قيد اللاعب ترجع للرؤية الفنية للجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.



ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي المقرر لها مساء غدًا الجمعة على ملعب السلام ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا.

