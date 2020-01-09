رياضة | عاجل.. اتحاد الكرة يعلن قراره النهائي بشأن أزمة كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. اتحاد الكرة يعلن قراره النهائي بشأن أزمة كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، جلسة صباح اليوم الخميس، لبحث شكوى الزمالك المقدمة ضد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي.

وقررت اللجنة خلال الاجتماع، تحويل الملف بالكامل وتصعيد الشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا "، للحكم في القضية.

وأكدت اللجنة أن الاتحاد الدولي هو المسئول حاليًا عن القضية، بعدما وافق من قبل على قيد كهربا فى قائمة الأهلى.

وتلقى اتحاد الكرة أول أمس، شكوى رسمية من الزمالك ضد محمود كهربا، عقب مشاركة اللاعب بشكل رسمي مع الأهلي.