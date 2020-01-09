رياضة | تعرف على قائمة الأندية الأعلي إيرادات في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على قائمة الأندية الأعلي إيرادات في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر نادى برشلونة الإسبانى، قائمة أعلى الإيرادات فى دورى أبطال أوروبا، عن الموسم الماضى، متفوقًا على ليفربول الإنجليزى.

وحقق النادى الكتالونى الأرباح الأكبر من المشاركة فى دورى أبطال أوروبا الموسم الماضى، إذ بلغت إيراداته 117 مليون يورو، بينما حل ليفربول ثانيًا بمبلغ قدره 111 مليون يورو، وفقًا لـ"سكاى نيوز".

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ويوزع الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "ويفا" المكافآت المالية على الفرق المشاركة، وفقًا لنتائج الفريق فى البطولة، وحسابات أخرى معقدة مثل الترتيب التاريخى للفريق فى المسابقة، وحصة دولة الفريق من البث التلفزيونى.

وحل وصيف دورى أبطال أوروبا نادى توتنهام الإنجليزى، فى المركز الثالث، برصيد 101 مليون يورو، وخلفه يوفنتوس الإيطالى الذى حقق 95 مليون يورو، بينما يأتى أياكس أمستردام فى المركز الـ12، رغم إقصائه ريال مدريد حامل اللقب 3 مرات متتالية.

يذكر أن ليفربول حق لقب دورى أبطال أوروبا الموسم الماضى للمرة السادسة فى تاريخه بعد التفوق على توتنهام فى النهائى بهدفين نظيفين، بعد تخطى برشلونة فى نصف النهائى.