شكرا لقرائتكم الجبلاية تفاضل بين 3 شركات للتعاقد على تطبيق تقنية الـvar بالدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر اتحاد الكرة استبعاد 10 شركات من أصل 13 شركة طلبت التعاقد على تطبيق تقنية الـvar فى الدوري المصري خلال الموسم الجاري 2019 – 2020 وتم إخطار وزارة الشباب و الرياضة بهذا الأمر ، و أكد مسئولو اتحاد الكرة أن هناك 3 شركات تتنافس على الحصول على تطبيق تقنية حكم الفيديو فى الدوري من بينها الشركة المنفذة لحكم الفيديو فى بطولة أمم أفريقيا التى استضافتها مصر وأيضاً الشركة المنظمة للفار بالدوري الإنجليزي والشركة الثالثة المنظمة لحكم الفيديو بدوي أبطال أوروبا ، لاختيار شركة من بينهم لتطبيق التقنية فى الدوري المصري .
تلقي اتحاد الكرة خطاب من وزارة الشباب والرياضة بقيادة اشرف صبحي يستفسر فيه عن وجود شركات مصرية تقدمت بطلب الحصول على تطبيق تقنية الـvar فى الدوري المصري للموسم الجاري 2019 – 2020، من بين الـ13 شركة المتقدمة ، وأكد مسئولو اتحاد الكرة فى الرد علي استفسار وزارة الرياضة أن جميع الشركات المتقدمة لتطبيق تقنية حكم الفيديو فى الدوري لا يوجد بها أي شركات مصرية ، خاصة أن هذا الأمر جديد على الساحة الكروية ولم يتم العمل بتقنية الـvar إلا مع بداية كأس العالم 2018 التى أقيمت بروسيا.
كان مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، أكدو أن تطبيق تقنية الـVAR أو حكم الفيديو فى الدوري المصري باتت قريبة للغاية، وربما يتم تطبيقها قبل نهاية الدور الأول للدوري الممتاز، بعد التواصل مع الاتحاد الدولي فيفا والكاف عن طريق محمد فضل عضو اللجنة ، وتدريب عدد من الحكام على إستخدام التقنية ، لتقترب الأمور الخاصة بتقنية الفيديو من الرتوش الأخيرة و بالتالي تطبيقها خلال الفترة المقبلة.
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