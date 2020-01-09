شكرا لقرائتكم الميزانية تكشف مديونية هانى رمزى للجبلاية بـ30 ألف جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت ميزانية اتحاد الكرة عن أحقية الجبلاية في الحصول على 30 ألف جنيه من المدرب المساعد في الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول سابقًا هاني رمزي.

وينفرد "الخليج 365" بتفاصيل ميزانية اتحاد الكرة التي تم اعتمادها مؤخراً من اللجنة الخماسية فور الإطاحة بمجلس الجبلاية السابق، والتي كشفت العديد من المفاجآت فى كيفية إدارة أموال الجبلاية في الفترة الماضية.

ووفقاً للميزانية التي تم اعتمادها مؤخراً فإن هاني رمزي مطالب برد 30 ألف جنيه لخزينة الجبلاية بعد تسوية كامل مستحقاته، والتي تبين أنه حصل عليها بالكامل وزيادة المبلغ المذكور.

وشارك خافيير أجيري المدير الفني السابق هاني رمزي المدرب المساعد، الفراعنة لفضيحة وداع بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بمصر الصيف الماضي من دور الستة عشر عندما تلقى هزيمة قاسية أمام جنوب أفريقيا بملعب استاد القاهرة وأمام 70 ألف مشجع من الجماهير التي زحفت خلفه.