شكرا لقرائتكم إسبانيول يتعاقد مع مهاجم ريال مدريد السابق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي إسبانيول الإسباني، يوم الخميس، تعاقده مع راؤول دي توماس مهاجم بنفيكا البرتغالي، بعقد يمتد ستة أعوام ونصف العام.

ووفقاً لتقارير صحافية فإن قيمة الصفقة بلغت 20 مليون يورو، فيما أشارت صحيفة "داريو آس" إلى أن العقد يتضمن حوافز بقيمة 5ر2 مليون يورو.

وانضم دي توماس إلى بنفيكا قادماً من ريال مدريد الإسباني الصيف الماضي مقابل 20 مليون يورو.

لكن اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً لم ينجح في تسجيل أي هدف للفريق البرتغالي في سبع مواجهات شارك بها.