شكرا لقرائتكم خبر عن سور كورة .. "صدق أو لا تصدق" قائمة هدافي الدوري المصري تخلو من المهاجمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المفارقات الغريبة في الموسم الحالي للدوري المصري أن قائمة هدافي المسابقة تخلو من أسماء المهاجمين الصريحين، الذين يصومون عن التسجيل وزيارة الأهداف بغزارة في الموسم الجاري ، على عكس الوضع في المواسم الماضية، مع العلم أن هداف النسخة الأخيرة "أحمد علي" لاعب المقاولون السابق وإنبي الحالي يلعب في مركز رأس الحربة الصريح.

وعلى صعيد متصل ، شهد أمس الاربعاء إقامة ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الـ12 من مسابقة الدوري المصري، حيث لعب كل من طلائع الجيش وحرس الحدود، وسموحة ووادي دجلة، بالإضافة إلى مباراة انبي والاتحاد السكندري.

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نجح طلائع الجيش في تحقيق انتصاراً كبيراً للغاية على حساب حرس الحدود بثلاثة أهداف دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب "جهاز الرياضة".

أحرز أهداف طلائع الجيش اللاعب محمد عبد اللطيف جريندو بالدقائق 12، 48، 89.

بهذا الفوز ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 11 في المركز الثالث عشر بجدول الترتيب، بينما ظل رصيد حرس الحدود كما هو 17 نقطة في المركز السادس.