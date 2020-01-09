شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: سنتحرك في يناير وفق احتياجات «كارتيرون».. وهذا موقفنا مع «بوطيب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، أن النادي سيتحرك في سوق انتقالات يناير وفق احتياجات المدير الفني باتريس كارتيرون، فيما كشف عن موقف النادي مع مهاجمه خالد بوطيب.

وقال «مرتضى»، حسب الموقع الرسمي للنادي: «كارتيرون سيحدد وفق احتياجاته وبناءً عليها سيتم التحرك في يناير وأمامنا فرصة حتى نهاية الشهر، لحسم ما في صالح الفريق».

ومن ناحية أخرى، لفت إلى تواصل الإدارة والجهاز الطبي بشكل مستمر مع مهاجم الفريق خالد بوطيب لمتابعة تطورات علاجه بالخارج، موضحًا: «سنجتمع به بعد الانتهاء من المرحلة العلاجية في الخارج، من أجل معرفة تطورات موقفه بشكل عام».