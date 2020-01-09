شكرا لقرائتكم خبر عن زيسكو يخوض تدريبه الأخير الليلة على ستاد السلام استعدادًا لمواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض نادي زيسكو الزامبي تدريبه الأخير، الليلة، استعدادًا لمواجهة الزمالك، غدًا الجمعة، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويبدأ تمرين الفريق الزامبي في تمام التاسعة مساءًا، على الملعب الذي سيحتضن لقاء الفريقين غدًا، فيما سيسبقه الاجتماع الفني بحضور مندوبي الناديين والحكام ومراقب المباراة ومسؤولي الأمن في تمام السادسة، كما سيعقد قبله المديران الفنيان للفريقان المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة.