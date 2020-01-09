شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة زيسكو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، عن قائمة الفريق لمواجهة زيسكو الزامبي، غدًا الجمعة، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وضمت القائمة 18 لاعبًا كالآتي:
حراسة المرمى: محمد عواد، محمد أبوجبل
الدفاع: محمود علاء، محمد عبدالسلام، محمود الونش، حازم إمام، محمد عبدالشافي
الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو، محمد حسن، يوسف أوباما، أشرف بن شرقي، إسلام جابر، محمد أوناجم، مصطفى فتحي
الهجوم: عمر السعيد، مصطفى محمد
كانت هذه تفاصيل خبر «كارتيرون» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة زيسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.