الجبلاية تعلن تطبيق دورى المحترفين فى القسم الثانى بداية من الموسم المقبل

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جدة - عمرو شويل قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تطبيق دورى المحترفين فى القسم الثانى بداية من الموسم المقبل، على أن يقام من 24 فريقا يتم تقسيمهم على مجموعتين بحيث تضم كل مجموعة 12 فريقا. واعتمد الاتحاد الدولى يوم 20 أغسطس الماضى، اللجنة الخماسية مكونة من عمرو الجناينى رئيساً، وجمال محمد على نائب الرئيس وعضوية محمد فضل وسحر عبد الحق وأحمد عبد الله. وترتكز المهام التى حددها المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى "فيفا" على الموقع الرسمى فى التالى: أولا: إدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة. ثانيا: مراجعة لائحة النظام الأساسى للاتحاد بما يتوافق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا". Advertisements ثالثا: مراجعة لائحة النظام الأساسي والشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة. رابعا: تنظيم وإجراء انتخابات لجميع المرشحين بناءً على التعديلات الجديدة. خامسا: تنظيم وإجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد بناءً على النظام الأساسي الذى سيتم تحديثه مستقبلاً. وأبلغت سارة ساليمون مسؤولة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، والمكلفة بمتابعة أداء وعمل اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، أعضاء اللجنة بإمكانية مد قرار تعيين اللجنة لمدة شهرين ، لتستمر اللجنة فى عملها حتى نهاية سبتمبر المقبل بدلا من 31 يوليو. وأوضحت مسؤولة الفيفا للجنة أن القرار يأتى نظرا لعدم إمكانية إقامة الإنتخابات المقبلة لاتحاد الكرة قبل يوم 31 يوليو المقبل وهو أخر أيام عمل اللجنة وفقا لقرار الاعتماد من الفيفا، لاسيما وان لائحة الفيفا تمنع اقامة الانتخابات قبل دورة الألعاب الأولمبية ، لذا تتجه النية لدى الفيفا لمد قرار تعيين اللجنة شهرين حتى نهاية سبتمبر المقبل على أن تقام الانتخابات بحد أقصى نهاية سبتمبر، حيث ستنتهى دورة الألعاب الأولمبية منتصف أغسطس المقبل.

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