شكرا لقرائتكم الأهلي يخوض المران المسائي على ملعب هراري بزيمبابوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة الكرة في منتصف الملعب خلال المران المقام حاليا على الملعب الوطني بهراري عاصمة زيمبابوي، استعدادا لمواجهة بلاتينيوم فى الثالثة من عصر بعد غد السبت، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا .

وأنطلق مران الأهلي منذ قليل على الملعب الوطني في هراري، عاصمة زيمبابوي؛ استعدادا لمواجهة بلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا، وكان الفريق قد تدرب أمس الأربعاء على نفس الملعب في تمام الخامسة مساء؛ نظرا لوصول البعثة إلى زيمبابوي ظهرا بعدما استغرقت رحلتها من القاهرة إلى هراري 12 ساعة تخللها ترانزيت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، قبل أن يخوض الفريق مرانه الثاني في هراري في الثالثة عصر اليوم.

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وفضل الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر خوض مران الأمس في الخامسة مساء لمدة نصف ساعة فقط؛ بسبب هطول الأمطار، لكنه قرر أن يكون مران اليوم في الثالثة عصرا ، وهو نفس توقيت المباراة، بعدما حصل اللاعبون على قسط من الراحة، ويواجه الأهلي يوم السبت المقبل فريق بلاتينيوم بطل زيمبابوي، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وضم فايلر 20 لاعبا لقائمة الفريق التى وصلت إلى زيمبابوى هم: محمد الشناوى، شريف إكرامى، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، إليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، جيرالدو، أجايي، مروان محسن، وليد أزارو، أحمد الشيخ، محمود عبد المنعم كهربا.

ويعقد محمود الخطيب رئيس النادى اجتماعاً مع لجنة التخطيط فى غضون الأيام القليلة المقبلة لمناقشة عدة موضوعات وقضايا كروية مهمة منها ملف التجديد للرباعى أحمد فتحى، وليد سليمان، حسام عاشور وشريف إكرامى، بجانب بحث العروض التى تأتى لأكثر من لاعب بالفريق، وفى مقدمتهم، صالح جمعة وصلاح محسن وعمار حمدى، فضلاً عن مناقشة ملف الصفقة الجديدة التى مازال الأهلى يحاول إنهائها حالياً لتدعيم خط الهجوم فى ميركاتو الشتاء الحالى بناءً على طلب رينيه فايلر.