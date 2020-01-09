شكرا لقرائتكم لأول مرة في التاريخ .. برشلونة يفاوض لاعب معروض على الأهلي والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن اهتمام نادي برشلونة بالمهاجم الكونغولى جاي مبينزا، هداف الملعب التونسي، مؤكدة أن النادي الكتالوني يتابع اللاعب من فترة تمهيداً للتعاقد معه خلال المرحلة المقبلة .

وقالت صحيفة "سبورت" أن الكونغولى جاي مبينزا، تلقى العيد من العروض الفرنسية خلال الأسابيع الماضية، من أندية بوردو، ورين، ونانت، وأرسلت كشافيهم إلى ملعب ستاد التونسي لتحليل أداء المهاجم الكونغولي الشاب الذى يبلغ من العمر 19 عاما.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة جمع تقارير عن اللاعب الكونغولي مبينزا، حيث يفكر إريك أبيدال، السكرتير الفني للنادي الكتالوني، ومساعده رامون بلانس في التوقيع معه، حيث أنه يتميز بسرعته وخفة الحركة وإجادته اللعب بقدميه اليسرى واليمنى، وفى حالة الانتتهاء إلى التوقيع مع اللاعب جاي مبينزا، فلن يواجه أي مشكلة من جانب مالك نادي الملعب التونسي الذي سيطلب 500 ألف يورو، للسماح للاعب بالذهاب إلى أوروبا، ويعد هذا المبلغ قليلًا للغاية نظرًا للموهبة التي يمتلكها اللاعب الكونغولي.

الغريب في الأمر أن مبينزا تم عرضه من قبل أحد وكلاء اللاعبين على الأهلي والزمالك للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وتدعيم خط هجومهما في الدور الثاني من الموسم الحالي، لتعد هذه هي المرة الأولى التي يهتم فيها النادي الكتالوني بلاعب معروض على قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك للتعاقد معه.

ويرغب الأهلي والزمالك في تدعيم خط الهجوم خلال الميركاتو الشتوي من أجل حل أزمة رأس الحربة خلال منافسات الدور الثاني من المسابقة.

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ويضع الأهلي على رأس أولوياته النيجيري بليسنج اليكي مهاجم لوزيرين السويسري لتدعيم الخط الأمامي، إلا أن المطالب المالية للفريق السويسري قد تعطل انضمام اللاعب للقلعة الحمراء.

فيما يبحث الزمالك عن مهاجم سوبر وفي حال فشل في إيجاد ضالته سيقوم بقيد الكونغولي كابونجو كاسونجو.

ويبلغ مبينزا من العمر 19 عاما كونه من مواليد الأول من أبريل لعام 2000 ولعب لأندية ليوباردز ووأوتوهو الكونغوليين، والملعب التونسي.

وشارك في 12 مباراة سجل 6 أهداف وصنع هدفا وحيدا، حيث يؤدي عروضا طيبة مع الفريق التونسي.

وسجل مبينزا هاتريك في فوز فريقه على النجم الساحلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويقدم عروضا طيبة مع فريقه التونسي وبات محط اهتمام عدة أندية عربية.